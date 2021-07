In volo verso Tokyo, Milani: “Le Olimpiadi saranno indimenticabili”

Sono i giorni delle partenze per Tokyo. Il grande momento, dopo 12 mesi e un po’ di più di attesa, dallo slittamento dello scorso anno a causa del Covid, è arrivato. Scherma, atletica, canottaggio e nuoto. E oggi anche le arti marziali sono in volo verso il Giappone. E’ il judo l’ultimo degli sport italiani ad aver caricato le valigie sull’aereo destinazione Olimpiade. La prima della carriera spetta a Francesca Milani.

L’atleta delle Fiamme Oro, tra i 4 campioni di Fiumicino, che porterà in alto la bandiera italiana nelle gare e rappresentante del Comune laziale a Tokyo (gli altri sono Edoardo Giordan per la scherma paralimpica, Daniele Lupo nel beach volley e Giordana Sorrentino per il pugilato), è riuscita a realizzare un sogno splendido. Una stagione impegnativa per Francesca. Tre medaglie in Coppa del Mondo (gli Slam del judo) con argento prima, bronzo poi e con oro finale al collo nella categoria dei 48 kg. Qui sono arrivati i preziosi punti olimpici per la qualificazione. Fa parte della nutrita squadra dell’Italia Team per le Olimpiadi di Tokyo. Sono 385 gli atleti che daranno cuore e anima dal prossimo 24 luglio in Giappone. La Milani è entusiasta e lo scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Il giorno della partenza è arrivato – dice sui social la campionessa azzurra – ora sì che sto realizzando! Sto partendo per la mia prima Olimpiade! Mi stanno avvolgendo una marea di emozioni, sono strafelice di essere qui e sono tanto orgogliosa di me”. Le Fiamme Oro, gli amici, la famiglia, la speciale nonna che sempre l’ha supportata, insieme al suo fidanzato. Lo scrive Francesca e ringrazia tutti. I compagni di Nazionale ci sono nelle sue parole e anche al suo fianco per condividere con lei questa speciale avventura olimpica.

Numeroso il team azzurro con otto judoka pronti a combattere per la gloria. Odette Giuffrida argento olimpico a Rio 2016 e Fabio Basile, campione a cinque cerchi in carica. Con loro anche Manuel Lombardo, Christian Parlati, Maria Centracchio, Alice Bellandi e Nicholas Mungai. Tantissime le gare svolte nel 2021 tra un tampone e l’altro, tra una restrizione e l’altra, ma affrontate ugualmente con la stessa carica agonistica e la voglia di vincere.

La Milani parte orgogliosa per rappresentare la sua Nazione e godersi un viaggio non solo logistico, ma anche morale e mentale. Ci sarà moltissimo da ammirare e da provare anche sul tatami: “..Che il sogno abbia inizio! Vi voglio bene, a tutti”. Conclude Francesca, nel suo post su Facebook.

(foto@Facebook/FrancescaMilani)

