Incendio a Tor San Lorenzo: una colonna di fumo nero invade i cieli di Ardea

Ardea – Un vasto incendio è scoppiato per cause ancora da accertare nella serata di oggi, venerdì 16 luglio, in via Monti di Santa Lucia, a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea.

Sul posto si stanno recando i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i carabinieri, allertati dai cittadini. La colonna di fumo e le fiamme sono ben visibili dalla città di Ardea.

Notizia in aggiornamento…

