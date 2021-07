Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Da qualche giorno è presente una saccatura di bassa pressione tra Mediterraneo centrale ed Europa centrale, responsabile di tempo spesso molto instabile su diverse zone del Nord Italia e in misura minore su alcune del Centro. Al momento il suo cuore si trova subito oltralpe e sarà in grado di rinnovare oggi locali condizioni di instabilità al Nord e su tratti delle regioni centrali. Entro venerdì si metterà in moto verso sud puntando l’Italia centrale, provocando un’intensificazione dell’instabilità anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Sono previsti fenomeni anche di forte intensità e accompagnati da grandine, oltre ad un ulteriore abbassamento delle temperature al Sud.

METEO VENERDÌ 16 LUGLIO. La depressione si sposta verso sud e valica le Alpi, pilotando un fronte responsabile di tempo instabile fin su Sardegna e regioni centrali, localmente anche al Sud. Transito di rovesci e temporali nella notte su Nordovest, Lombardia, Emilia e ovest Veneto, in estensione in mattinata a Toscana e Romagna, tra il pomeriggio e la sera a pressoché tutte le regioni centrali. Fenomeni a tratti intensi e accompagnati da grandine su bassa Val Padana, Toscana e zone interne del Centro, qualche pioggia in arrivo fin sull’ovest della Sardegna. Entro sera locali rovesci su tratti di Campania e alta Puglia, mentre sul resto delle regioni meridionali continuerà a prevalere il bel tempo. Maestrale teso su tutti i bacini, più debole solo su Mar Ligure e alto Tirreno. Temperature pressoché stabili.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Cedimento dell’alta pressione accompagnato da un cambio della circolazione in quota, complici di instabilità sparsa, ad iniziare dal mattino sulla Toscana centrale e tra pomeriggio e prima sera a partire dai settori appenninici in estensione alle aree prospicienti e zone interne di Toscana e Umbria. Coinvolto anche il Lazio, con rovesci e locali temporali da metà pomeriggio a partire dai settori appenninici e alto Lazio, in estensione tra tardo pomeriggio e prima serata anche a i settori di pianura centro-occidentali compreso il basso Lazio; qui con brevi piogge al più moderate. Possibili spunti piovosi o brevi episodi temporaleschi non esclusi tra notte e mattino sulle coste del basso Lazio. Temperature tra 24-29°C con picchi su Ternano e basso Lazio. Venti moderati da Ovest-Sudovest, in rotazione da Nord-Nordovest su Toscana. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attendono giornate caratterizzate da diffusa instabilità pomeridiana, complice un netto cedimento della pressione guidato da un cambio di circolazione in quota; pertanto tra 16 e 17 luglio, rovesci e temporali in formazione a partire dai settori appenninici, si estenderanno alle prospicienti aree di pianura dell’entroterra, con possibili sconfinamenti sul comparto occidentale e costiero di Lazio e Toscana. Da segnalare inoltre un possibile passaggio di piogge e brevi rovesci localmente a sfondo temporalesco, nel mattino del 16 luglio sulla Toscana centrale. Le temperature massime perderanno ovunque alcuni gradi, ma in ripresa graduale da sabato 17 ad iniziare dalla Toscana. Domenica e lunedì variabili, con instabilità pomeridiana su Appennino e medio-basso Lazio.

Fonte: 3B Meteo