Minturno, impongono ombrelloni e lettini ai bagnanti: denunciati

Minturno – Oggi, 16 luglio, a Scauri di Minturno, i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto dei reati in materia delle normative sulla balneazione e fruizione delle spiagge libere, hanno deferito all’autorità giudiziaria una 45enne ed un 28enne del posto, per il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale.

In particolare i predetti, affidatari dei servizi connessi alle spiagge libere, collocavano gli ombrelloni nelle aree balneari senza la preventiva richiesta dei bagnanti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

