Ponza, Cala Felice è fra le cinque spiagge più “spensierate” d’Italia

Ponza – Per i viaggiatori meno organizzati luglio è un campanello d’allarme: le vacanze scalpitano e aspettano di essere prenotate. La stagione estiva è ormai sbocciata e l’ansia da buon ritiro lontani dal caos bussa alla porta. Le statistiche infatti parlano chiaro: l’84% degli italiani, per il 2021, hanno scelto il Bel Paese per concedersi qualche momento di gioia spensierata tra le brezza marine. Ovunque lampeggia la spia del tutto esaurito e le coste italiane sono già colme di ombrelloni e lettini.

In un momento storico in cui la voglia di normalità arieggia in tutte le case e la possibilità di trovare il proprio angolo di pace al mare sembra remota, Click&Boat corre in soccorso di tutti i viaggiatori che aspettano un’idea geniale prima di sventolare bandiera bianca. “L’Airbnb del mare” lancia così un’ancora di salvataggio, offrendo la possibilità di trovare la giusta soluzione che possa abbinare la voglia di mare con l’esigenza di cercare un luogo poco frequentato. Ecco quindi 5 tratti di costa, nelle varie regioni italiane, dove fare il bagno lontano dal caos… tuffandosi direttamente dalla propria barca a motore. Tra questi svetta Cala Felice a Ponza.

Se si vuole scoprire Ponza da un punto di vista insolito allora è d’obbligo noleggiare una barca a vela e partire per un’avventura inedita nel cuore delle Isole Pontine. Ponza dal mare, infatti, è in grado di svelare spiagge inaccessibili (o quasi) a piedi, luoghi d’incanto da vivere con rispetto e ammirare dall’acqua come Cala Felice. In pochi minuti di navigazione, sulla punta nord di Ponza, si apre una spiaggia chiara che incanta con il suo mix unico di sabbia e sassi ed un panorama che rende magico il paesaggio circostante: natura travolgente che avvolge con i suoi colori intensi, regalando un contrasto che fa sognare.

Che sia per una giornata, un week-end o una settimana intera, l’azienda di riferimento del noleggio di barche si propone come il perfetto compagno di viaggio per un’estate che è ancora tutta da vivere. Niente panico da prenotazioni last minute: l'”Airbnb del mare” rende infatti alla portata di tutti la possibilità di vivere un’esperienza in barca grazie ad un elevatissimo numero di imbarcazioni disponibili in tutta Italia. Anche a pochi giorni dalla partenza, con solo pochi click, tutti i viaggiatori avranno la possibilità di salpare alla scoperta di tratti di costa unici.

