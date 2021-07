Reti idriche e fognarie, Caroccia: “Sopralluogo con i tecnici di Ato 2 a Maccarese e Fregene”

Fiumicino – “Questa mattina, 16 luglio 2021, con i tecnici di Ato 2 abbiamo fatto una serie di sopralluoghi nel quadrante di Maccarese e Fregene per decidere le estensioni delle reti idriche e fognarie“. Lo dichiara in una nota stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia“.

“Inoltre, – spiega l’Assessore – a Maccarese abbiamo individuato delle strade interessate da lavori pregressi che sono da riasfaltare. Si tratta di interventi che inizieranno nei primi giorni del mese entrante. Mentre i lavori di ripristino e bonifica della rete fognaria di via Tempio della Fortuna stanno procedendo regolarmente”.

