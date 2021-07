Sanremo 2021, Fulminacci incontra il Sindaco della “sua” Santa Marinella

Santa Marinella – Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha finalmente potuto incontrare mercoledì, al Castello di Santa Severa, in occasione della rassegna di LazioSound (leggi qui), il cantautore Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci.

Erano mesi che il primo cittadino aveva espresso l’intenzione di voler conoscere e ringraziare personalmente il giovane e già affermato musicista romano (leggi qui) che, come si ricorderà, aveva partecipato al Festival di Sanremo 2021 presentando il brano intitolato “Santa Marinella” (leggi qui).

Dopo un incontro informale in forma privata nel pomeriggio, poco prima della sua esibizione il cantante Fulminacci ha ricevuto dal sindaco Tidei una targa che l’artista, visibilmente emozionato, ha assicurato che conserverà insieme alla lettera che già gli era stata spedita dal sindaco Tidei per congratularsi con lui in occasione proprio della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Al sindaco Tidei – presente al teatro allestito all’interno del Castello di Santa Severa quale vero padrone di casa – sono andati anche i ringraziamenti degli organizzatori di Laziosound. “Una serata da incorniciare – ha commentato il Sindaco -, che conferma la grande presenza di turisti che già in questo mese di luglio sta affollando le nostre località di villeggiatura e che stiamo cercando di accogliere al meglio, anche con numerose manifestazioni e intrattenimenti serali che proseguiranno anche nel centro storico di Santa Marinella per l’intero fine settimana”.

