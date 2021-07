Santa Severa: al castello gli eventi dedicati ai più piccini

Santa Marinella – Il Castello di Santa Severa riapre al pubblico e si fa protagonista di un’estate ricca di eventi, musica, teatro, danza, arte e natura, con un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili da luglio a settembre per adulti e per bambini!

Quest’estate, il Castello delle Meraviglie promosso dalla Regione Lazio organizzato dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con Parchi Lazio e con l’Associazione Culturale Zip Zone, apre le sue porte a bambini e famiglie coinvolgendoli ogni giorno in numerose e diverse attività ricreative e creative, percorsi naturalistici, momenti di divulgazione e apprendimento, laboratori, workshop e spettacoli, nel totale rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Gli eventi sono tutti gratuiti fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

Sabato 17 luglio 2021ore 9,30 – 11,30 – 15,30-17,30 – Macchiatonda

“Aqua Exploring”. Pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia.

Escursionismo/Sport/Visite.Macchiatonda/ Pyrgi Il castello dal mare

Kamaleonte A.S.D. Su prenotazione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 17 luglio 2021 ore 16,00 – 18,00 – Castello di Santa Severa

“Geocaching” Attività di esplorazione del borgo attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia. Kamaleonte A.S.D.. Su prenotazione.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Sabato 17 luglio 2021 dalle 17 alle 22 – Castello di Santa Severa

“Segni di vita lungo la spiaggia+ un mare di colori (permanente)”

Le onde spiaggiano i resti o le tracce di molti abitanti del mare, purtroppo anche le nostre come le plastiche e le microplastiche, nostre grandi invenzioni. + un viaggio tra il mondo animale che usa i colori come principale strumento di comunicazione: colori per non farsi vedere, colori per mettere paura, colori per farsi riconoscere. P

Per famiglie. Le Mille e una notte. Info e prenotazioni tel 06.86210833 int 2 dal lun al ven dalle ore 0930 alle 16.

Domenica 18 luglio 2021 dalle 17 alle 22 – Castello di Santa Severa

Domenica 18 luglio 2021 9.00 – 11.00 – Castello di Santa Severa

“Challange” Giochi di problem solving rivolti a gruppi famiglia.

Kamaleonte A.S.D. Prenotazione su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 18 luglio 2021 ORE 9,30 – 11,30 – 15,30-17,30

“Aqua Exploring”. Pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia.

Escursionismo/Sport/Visite.Macchiatonda/ Pyrgi Il castello dal mare

Kamaleonte A.S.D..Su prenotazione:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 18 luglio ore 21:00

Spettacolo “To The moon”, storia del primo allunaggio dell’uomo.

Ingresso gratuto fino ad esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria a info@imprenditoridisogni.com