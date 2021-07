Santa Severa, swing e tanta musica per il “Castello delle Meraviglie”

Santa Marinella – Ci dirigiamo a passo di swing verso un nuovo weekend al castello, a cura dall’Associazione Culturale Zip Zone, selezionata attraverso avviso pubblico per l’animazione del venerdì e sabato, nell’ambito di “Vivi il Castello delle Meraviglie”, il programma di eventi estivi promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società regionale LAZIOcrea.

Si parte questa sera venerdì 16 luglio alle 18.30 con Muovere il Castello, laboratorio creativo di movimento per bambini e adulti a cura di Elena Tsili (partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotazioni: weekendalcastello@gmail.com).

Alle 21.00 si aprono le danze con la Swing Night: lezioni di ballo swing su basi jazz a cura della scuola Swing&Co. di Corrado Sabato e, a seguire, concerto con il quintetto swing voce, sax, chitarra, contrabbasso, batteria capitanato da Giorgio Cùscito, che eseguirà i brani più belli della Swing Era. A fine concerto, seguirà il dj set a cura di Emanuele Margiotta e Leonardo Ost.

La serata di sabato 17 sarà invece interamente dedicata alla migliore musica dal vivo in circolazione con i concerti, alle 21, di Wrongonyou, tra i cantautori più acclamati del momento, concorrente dell’ultimo festival di Sanremo e vincitore del premio della critica Mia Martini, ed Emma Nolde, giovanissima cantautrice toscana che presenterà “Toccaterra”, il suo primo album.

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria Zip Zone del Castello tutti i giorni negli orari di apertura e nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

Il Castello di Santa Severa, luogo magico, recentemente ristrutturato e riaperto al pubblico, è di proprietà della Regione Lazio e gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

