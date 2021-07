Ostia – Erano in servizio di pattugliamento su via Cristoforo Colombo, gli agenti della Polizia Locale del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico), quando hanno fermato un autocarro che trasportava calcinacci e materiali di risulta.

Nel corso degli accertamenti, gli operanti hanno appurato che il conducente, un cittadino italiano di circa 60 anni, stava svolgendo l’attività di trasporto senza regolare autorizzazione. L’uomo ha infatti esibito una documentazione riferita ad un altro mezzo.

Foto 2 di 2



Per tale ragione è scattata la denuncia per trasporto illecito di rifiuti, nonché il sequestro dell’autocarro e dell’intero carico, destinato ad essere smaltito in modo illegale, anziché presso gli impianti autorizzati al trattamento di questo tipo di materiale.

Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini per risalire ad eventuali responsabilità di ditte committenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

