Un giro in motonave per scoprire le bellezze di Ostia: ecco come partecipare

Ostia – Ostia è una città di mare, conosciuta nel mondo per le sue spiagge, per la sua pineta e per le straordinarie dune costiere di Capocotta.

Una città da scoprire, soprattutto dal mare. Ed è questo il nuovo filone scelto dalla Pro Loco Ostia Mare di Roma che nell’ambito delle iniziative allo studio per la promozione, lo sviluppo ed il rilancio del nostro litorale, propone, in via sperimentale, un progetto di “Navigazione Costiera di Ostia”.

Si tratta di una iniziativa culturale e ricreativa allo stesso tempo che consiste in una navigazione costiera a bordo della motonave “Imperatrice” della Cooperativa “Pesca, Natura e Turismo” per ammirare e scoprire le architetture razionaliste di Ostia, da sempre meta internazionale degli studiosi ed appassionati di architettura e tutte da scoprire ed ammirare dal mare.

Si parte dal Porto Turistico e si costeggia il lungomare fino a raggiungere la “Marinella”, ultimo stabilimento balneare prima dell’inizio della Tenuta presidenziale di Castelporziano, da dove avrà inizio il ritorno.

L’esordio della “Navigazione Costiera di Ostia” è previsto, condizioni meteo-marine permettendo per sabato prossimo 17 luglio 2021 ed il programma della giornata si articola come segue:

ore 18.30 : ritrovo dei partecipanti al Porto di Roma;

: ritrovo dei partecipanti al Porto di Roma; ore 19.00 : si salpa a bordo della motonave “Imperatrice” e si naviga in direzione Ostia Levante;

: si salpa a bordo della motonave “Imperatrice” e si naviga in direzione Ostia Levante; ore 21.30: la motonave attraccherà al porto di partenza.

Durante il tragitto d’andata l’architetto Giuliano Fausti, studioso ed appassionato, illustrerà i tesori dell’architettura costiera del litorale, realizzati nei primi anni del ‘900 ad oggi, con particolare riferimento anche all’architettura balneare di cui Ostia resta un mirabile esempio.

Durante il ritorno verrà servita un apericena ed alla fine, per il viaggio inaugurale, un brindisi con i presenti per il successo dell’iniziativa che vuole essere una nuova attrattiva del nostro territorio che la Pro loco Ostia Mare di Roma vuole battezzare come “Il Tram del Mare”.

Qualora le condizioni meteo non consentano la navigazione costiera l’iniziativa si svolgerà con gli stessi orari, ma spostandosi sul fiume Tevere con partenza dall’approdo fluviale di Ostia Antica, via Gherardo snc, in direzione Roma e ritorno al luogo di imbarco.

Si comunica, inoltre, che nonostante l’ampia capienza della motonave, la partecipazione dei partecipanti sarà limitata a 2/5 dei posti disponibili per assicurare il pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo