Venerdì nero a Fiumicino, raffica di incidenti stradali

Fiumicino – Sono due giorni di lavoro interminabile per gli uomini della Polizia locale di Fiumicino. Da ieri sera le attività della Municipale vanno avanti senza sosta a causa di una serie di incidenti che si sono verificati sul territorio di competenza.

Alle 19 e 15 di ieri in via della Muratella Nuova in zona Maccarese due auto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale e dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Tre i feriti dallo scontro, una 45enne che viaggiava su una vettura con il figlio di 12 anni e un uomo, tutti trasportati in ospedale per le cure del caso. Ad avere la peggio la donna per la quale i sanitari hanno emesso una prognosi di 45 giorni.

Già dalle prime ore di stamattina sono riprese le attività dei vigili urbani chiamati a intervenire su un gravissimo incidente in via della Veneziana. Un giovanissimo in sella al suo scooter è rimasto coinvolto in un terribile incidente (leggi qui), sulla cui dinamica indagano le forze dell’ordine.

A seguire, nel corso della giornata di oggi si è verificato un altro scontro, stavolta tra due moto, in via dell’Aeroporto di Fiumicino, per fortuna senza conseguenze più serie. I due centauri sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

E ancora in via Portuense sulla rotatoria nuova c’è stato un altro incidente che ha coinvolto 4 auto, anche in questo caso per fortuna senza conseguenze più serie.

