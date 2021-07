A Gaeta apre il primo Centro socio-educativo diurno per minori

Gaeta – Il “Centro Socio-Educativo Diurno per minori” di Gaeta aprirà la prossima settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, presso il secondo piano dell’Istituto Virgilio.

“Un punto di socializzazione, aggregazione, gestione del tempo libero – commenta il sindaco Cosmo Mitrano – che ci permette di dare una risposta qualificata ai bisogni di partecipazione alla vita sociale, culturale, di sostegno e recupero, dei più piccini e ragazzi. Un percorso di solidarietà che abbiamo avviato con convinzione anche come Distretto Socio-Sanitario finalizzato a favorire l’integrazione sociale”.

“Il Centro – spiega l’assessora alle Politiche Comprensoriali Gianna Conte – è ospitato presso il secondo piano dell’Istituto scolastico in Piazza Mons. Di Liegro, in ambienti spaziosi ed accoglienti. Un servizio totalmente gratuito che punta all’integrazione sociale dei ragazzi di età compresa tra i 6 ai 14 anni e che saranno coinvolti in una serie di attività laboratoriali”.

Alla voce “Avvisi” – “inserimento centro socio-educativo diurno per minori”, presente sul sito del Comune di Gaeta (clicca qui) è possibile consultare i moduli da scaricare e compilare.

