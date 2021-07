Alla Rocca di Ardea tutto pronto per “Balconi in festa”

Ardea – L’Amministrazione comunica che dal 19 al 25 Luglio si svolgerà la manifestazione “Balconi in Festa” promossa dal Comune di Ardea e realizzata grazie alla collaborazione di numerose associazioni sul territorio come “Oltre il Ponte”, “Latium Vetus”, “Eco Museo Virgiliano” “Cercatori di Semi”, “ProLoco Ardea”, “Fattoria Riparo”, “Colori nel Mondo” “Italia Antica” e “Suoni della Terra”.

“Durante la manifestazione verranno organizzate, nei diversi giorni, visite guidate ai principali siti archeologici di Ardea, spettacoli di danza classica, concerti musicali, presentazioni di libri e poesia. Tante le tematiche e le forme d’arte che si alterneranno.

L’evento ricorda la consuetudine di esporre ai balconi delle abitazioni, nella Festa di S. Maria del Rosario, lenzuola ricamate e fiori. Tale ritualità, che si richiama alle tradizioni del Mezzogiorno, rappresenta bene il sentimento della festa vissuto e manifestato attraverso un’azione concreta, quella appunto di decorare i balconi.

“Balconi in Festa” è un modo originale ed innovativo per contribuire ad un ripristina della tradizione e dare spinta alla realizzazione di un ulteriore percorso di promozione del territorio e delle sue abitudini.

Non è soltanto il patrimonio storico-artistico e architettonico che contraddistingue la nostra ricchezza culturale, ma anche le feste e le tradizioni che sono espressione gioiosa, tangibile, creativa dei valori vissuti e condivisi dalla comunità.

Il comune di Ardea ringrazia tutte le associazioni per lo straordinario programma che verrà realizzato, programma che trasmetterà un po’ di serenità e normalità ai nostri cittadini”.

