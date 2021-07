Anzio – “Sono iniziate le indagini diagnostiche propedeutiche alle verifiche di vulnerabilità statica e sismica di uno dei più prestigiosi edifici scolastici del nostro territorio metropolitano” – lo comunica in una nota Teresa Zotta, vice Sindaco della Città metropolitana Roma.

“Più volte, insieme ai tecnici di Citta Metropolitana, abbiamo effettuato sopralluoghi che ci hanno consentito di iniziare le indagini per stimare il volume di interventi per recuperare questa struttura.

È stato individuato l’archeologo che procederà allo studio dei rilievi e scavi per i sondaggi al paradiso sul mare. Entro ottobre avremo i risultati dei lavori che saranno necessari per avere il quadro completo degli interventi da effettuare. Confido nella collaborazione con il sindaco di Anzio che più volte ho incontrato proprio per condividere con lui la necessità di lavorare insieme per far tornare all’antico splendore il Paradiso sul mare”

