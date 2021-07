Ardea – Nei giorni scorsi, presso l’aula consigliare del Comune di Ardea, si è svolta la consegna del nuovo pulmino da parte della ditta Pmg. “La vicinanza della ditta al comune di Ardea – si legge in una nota del Comune rutulo – era già stata dimostrata due anni fa quando era stato consegnato un altro mezzo, sempre adibito al trasporto dei disabili e dotato di pedana mobile per coloro con maggiori difficoltà motorie: questo mezzo, negli ultimi due anni, era stato utilizzato per il trasporto dei bambini con maggiori difficoltà da Ardea a Pomezia, fino ad essere sostituito con un veicolo più nuovo”.

Per il Comune, il progetto è stato coordinato dall’Assessore al sociale Morris Orakian, che ha commentato: “Sono felice di aver rinnovato l’accordo con la PMG per ulteriori due anni, per la concessione in comodato d’uso gratuito di un pulmino nuovo per il trasporto disabili in grado di ospitare fino a 7 persone. La collaborazione tra questa amministrazione e la PMG era già in essere, ma la possibilità di un rinnovo con tanto di mezzo nuovo non era cosa facile, visto il periodo economicamente drammatico e la possibilità di un diniego tra gli imprenditori. Ringrazio infine questi ultimi per aver contribuito alla concessione, così da poter essere parte attiva di un aiuto concreto ai cittadini disabili”.

“É stato consegnato il nuovo veicolo attrezzato per il trasporto dei disabili. Un’occasione per puntare, ancora una volta, alla sostenibilità del nostro trasporto locale, che è tale se viene rispettato il principio di inclusione. Un tassello importante, che si va a sommarsi agli interventi di programmazione in corso, fra cui l’adozione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche)”, ha aggiunto l’Assessore Sonia Modica.

Nel corso della mattinata, la consigliera Paola Soldati e l’Assessore Sonia Modica hanno anche consegnato gli attestati di ringraziamento agli imprenditori del territorio, sponsor di questa magnifica iniziativa. L’Amministrazione ringrazia sentitamente la PMG e le aziende del territorio che hanno creduto in questo progetto e hanno dato il loro indispensabile contributo economico per consentire l’acquisto del mezzo di trasporto attrezzato. Ulteriore segno che l’attenzione al sociale e alle fasce più fragili della popolazione e fortemente presente e radicato nel territorio e in questa Amministrazione.

