Cerveteri, domenica 25 luglio alla Legnara Neri Marcorè con “Le mie canzoni altrui…”

Cerveteri – Attore, conduttore televisivo, imitatore e cantante. È uno degli artisti più completi, camaleontici e poliedrici del panorama dello spettacolo italiano. Domenica 25 luglio alle ore 21:30 al Parco della Legnara arriva Neri Marcorè con lo spettacolo ‘Le mie canzoni altrui…’.

Non uno spettacolo teatrale, ma una lunga sequenza di canzoni, simbolo del cantautorato italiano e internazionale, che Marcorè reinterpreterà con emozione e sentimento. La poesia di Fabrizio De André, Ligabue, Giorgio Gaber, Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Ivano Fossati e molti altri: una serata di musica, racconti e ricordi della grande musica del passato che ha segnato intere generazioni.

L’ingresso è con biglietto. Il biglietto ha un costo di 10euro, mentre per gli under 12 che vorranno assistere allo spettacolo il costo di ingresso è ridotto a 6euro. Per informazioni e acquistare i biglietti chiamare i numeri 3534107535 e 0699552637, oppure recarsi al Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro.

“Un’estate ricca di grandi spettacoli quella che abbiamo pensato per Cerveteri – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali – spettacoli, teatro, musica, il cartellone dei nostri eventi è davvero importante. Neri Marcorè apre di fatto un tris di grandi spettacoli della Legnara, che nei prossimi giorni vedrà salire anche personaggi come Antonio Giuliani e Riccardo Rossi, sempre nel mese di Luglio, e Antonio Rezza, altra habitué dell’Estate Caerite, nel mese di agosto”.

Dopo lo spettacolo di Marcorè in arrivo altri grandi nomi al Parco della Legnara. Giovedì 29 luglio arriva Antonio Giuliani (ingresso gratuito) e sabato 31 luglio Riccardo Rossi (ingresso con biglietto).

