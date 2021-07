Elezioni 2021, il Pd di Latina continua a perdere pezzi: Zuliani lascia il partito

Latina – Che non sarà un’elezione facile, quella per l’indomabile capoluogo pontino, lo si era capito già da mesi, a partire dalla difficoltà di reperire, ancora oggi, ancora un volto da spendere per la campagna elettorale.

Ma i veri momenti di tensioni, nell’ultimo periodo arrivano tutti dal centrosinistra a sostegno di Damiano Coletta. Dopo la scossa data dalle dimissioni del segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli, a causa delle indagini scandalo sui concorsi della Asl, i dem di Latina continuano a perdere pezzi. Ad andarsene, questa volta, è Nicoletta Zuliani, che, in una lettera, ha annunciato la rinuncia a tutte le cariche ricoperte all’interno del partito e la relativa adesione, in Consiglio comunale, al gruppo misto.

Zuliani lascia il Pd: tensioni sull’utilizzo del simbolo in vista del Coletta bis

Ma perché questa decisione? Il motivo sta tutto nel sostegno al Coletta bis in vista delle elezioni, più precisamente sulla scelta dei vertici del partito, di sostenere il Primo cittadino uscente senza l’utilizzo del simbolo.

Nello specifico, l’ormai ex capogruppo dem ha fatto sapere: “La rinuncia al simbolo del Pd, con la scelta di appoggiare Coletta incondizionatamente, unito all’elevata conflittualità interna, sono, per me, condizioni insostenibili.”

Insostenibile, bene. La Zuliani spiega anche il perché di un termine così forte. “Privarsi del simbolo, significa abdicare alla propria identità e disconoscere quanto abbiamo rappresentato e fatto in questi 5 anni.” E ancora: “Significa lasciarsi annettere da una forza civica – la frecciatina è rivolta a Lbc – che non ha mai affrontato sul serio questioni come rifiuti, personale, cultura, Marina di Latina, urbanistica e sudditanza alla Segreteria generale.”

La scelta di non rinunciare alla politica

Una volta chiarito la sua posizione in merito al sostegno al Coletta bis e, ancor più, alla scelta di rinunciare al simbolo, come rinuncia alla propria identità, la Zuliani conclude chiarendo un secondo punto cruciale, specialmente in vista della chiamata alle urne: le dimissioni dal Pd sono anche dimissioni dalla politica?

Per la Zuliani, la risposta è no. Tant’è che spiega: “Voglio rappresentare il mio elettorato – conclude – come consigliera fino alla fine, non più nel Pd, ma nel gruppo misto”.

Insomma, le elezioni dell’indomabile capoluogo pontino si presentano sempre più al veleno, condite di frecciatine e colpi di scena…

