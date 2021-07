In partenza il cantiere per lo svincolo di Aranova dell’Aurelia

Fiumicino – “Mercoledì prossimo, finalmente, si inaugura il cantiere per la realizzazione dello svincolo di Aranova dell’Aurelia“. Ad annunciarlo sono il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Stefano Calcaterra e la presidente del Consiglio Alessandra Vona.

“Un’opera cruciale per il quadrante nord della città e, specialmente per Aranova – proseguono -. Sappiamo tutti quanto quello svincolo sia pericoloso e quanti incidenti, anche gravissimi, si siano verificati negli anni”.

“Mettere in sicurezza quel tratto di strada è l’ennesimo obiettivo raggiunto grazie alla caparbietà di questa amministrazione che, fin dalla firma del protocollo col Ministro Delrio nel 2016, non ha mollato mai – sottolineano -. Ed è il frutto di una collaborazione strettissima tra il Comune e Anas nell’ottica del lavoro interistituzionale che è una delle pratiche che caratterizzano fortemente la giunta Montino”.

“Nelle prossime settimane – concludono – sarà sempre più evidente a tutte e tutti come lo svincolo prenderà forma cambiando il volto di quel tratto di strada e, soprattutto, garantendo la sicurezza delle centinaia di persone che ogni giorno vi transitano”.

