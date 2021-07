Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che entro le prossime 48 ore valicherà le Alpi continuerà la sua marcia verso sud raggiungendo nel corso del prossimo weekend anche le regioni meridionali. Comporterà un peggioramento del tempo quindi anche al Sud, fino ad ora graziato dal maltempo. Il fronte collegato tenderà poi ad allontanarsi dalle regioni settentrionali favorendo quindi un miglioramento entro la fine della settimana a partire dal Nordovest e dall’alto Tirreno, dove le temperature torneranno a salire, mentre continueranno a calare al Sud per l’afflusso di correnti più fresche trasportate da un teso flusso di correnti settentrionali dirette verso il centro del vortice depressionario. Nel dettaglio:

METEO SABATO 17 LUGLIO. Nubi sparse e schiarite al Nord con maggiori addensamenti sulle Alpi, specie confinali, associati a qualche rovescio più frequente nel pomeriggio, nubi irregolari al Nordest più frequenti su Friuli VG e Romagna, anche in questo caso con alcuni rovesci, asciutto invece sul resto del Settentrione. Avvio più soleggiato al Centro-Sud salvo addensamenti e qualche pioggia su centrali adriatiche e basso Tirreno; in giornata peggiora sulle regioni centrali con piogge e temporali a tratti forti su Abruzzo e Lazio, ma anche su est Sardegna, Campania e alta Puglia, più isolati sul resto del Sud. La sera ancora rovesci e temporali a tratti intensi sulle centrali adriatiche, più deboli altrove, con tendenza a schiarite sulle tirreniche centro-settentrionali. Temperature in aumento al Nord e sull’alto Tirreno, in calo al Sud. Ventilazione tesa di Maestrale.

METEO DOMENICA 18 LUGLIO. Schiarite su Nordovest, medio-alto Tirreno e Sardegna, pur con un po’ di variabilità diurna sulle zone alpine. Nubi sparse e schiarite al Nordest con qualche piovasco diurno in prossimità della fascia alpina, maggior instabilità sulle centrali adriatiche e al Sud con piogge e ancora qualche temporale più frequente sulle zone interne e in Calabria, localmente forte. Temperature in rialzo al Nord, alto Tirreno e Sardegna, pressoché stabili altrove.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Giornata caratterizzata da instabilità diurna diffusa specie sul medio-basso Lazio, associata a rovesci e locali temporali a partire dai settori appenninici, in estensione alle prospicienti aree di pianura dell’entroterra nel corso del pomeriggio; possibili sconfinamenti entro prima sera sui settori costieri del Lazio centro-meridionale con piogge brevi al più moderate. Su Umbria e Toscana nubi irregolari specie da metà giornata con piogge e possibili locali rovesci che potranno interessare i settori appenninici e interni anche qui tra pomeriggio e prima sera. Massime in ripresa specie sulla Toscana; valori in genere compresi tra 27-31°C con picchi su Maremma e alto Lazio. Venti moderati, tra Nordovest e Nordest. Mare poco mosso o mosso specie a largo.

DOMENICA: Giornata complessivamente variabile sulle regioni del medio Tirreno, caratterizzata da instabilità diurna sui settori del medio-basso Lazio e localmente lungo l’Appennino tra Toscana e Umbria; non si escludono locali piovaschi diurni sulla Toscana interna. Temperature massime in aumento, specie sulle aree di pianura e fondovalle, con valori in genere compresi tra 29-33°C; picchi su grossetano e medio-alto Lazio. Venti moderati, da Nordest su Toscana e Umbria, da Nordovest lungo le coste, qui con locali rinforzi; variabili sul Basso Lazio. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attendono giornate caratterizzate da diffusa instabilità pomeridiana, complice un netto cedimento della pressione guidato da un cambio di circolazione in quota; pertanto tra 16 e 17 luglio, rovesci e temporali in formazione a partire dai settori appenninici, si estenderanno alle prospicienti aree di pianura dell’entroterra, con possibili sconfinamenti sul comparto occidentale e costiero di Lazio e Toscana. Da segnalare inoltre un possibile passaggio di piogge e brevi rovesci localmente a sfondo temporalesco, nel mattino del 16 luglio sulla Toscana centrale. Le temperature massime perderanno ovunque alcuni gradi, ma in ripresa graduale da sabato 17 ad iniziare dalla Toscana. Domenica e lunedì variabili, con instabilità pomeridiana su Appennino e medio-basso Lazio. Temperature massime in aumento su valori estivi.

Fonte: 3B Meteo