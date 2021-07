Olimpiadi, dalla pallavolo allo skeet: gli azzurri in volo verso Tokyo

“Le ambizioni sono quelle di giocare una partita alla volta. Vivere alla giornata come abbiamo sempre fatto. L’obiettivo è quello di caricarci nel girone per vedere di fare qualcosa di speciale dopo”. Parola di Ivan Zaytsev, capitano della nazionale di pallavolo in partenza per Tokyo.

In viaggio anche le ragazze, con la capitana, Miryam Silla, che non nasconde le ambizioni del sestetto azzurro, il cui sogno nemmeno tanto segreto è l’oro dei Giochi. “Viaggiamo con una valigia piena di speranze e voglia di fare bene – dice la Silla -. Siamo un bel gruppo, con le nostre storie e il nostro passato abbiamo qualcosa non da chiedere ma da ricevere. Speriamo che questo gruppo riesca a farsi valere ed a dimostrare il suo valore”. A salire sul volo ‘olimpico’ dell’Alitalia diretto in Giappone è una parata di stelle ed attese punte azzurre dell’Italia Team.

All’aereoporto di Fiumicino gli azzurri, in rappresentanza ieri di otto discipline, sono stati salutati da molti viaggiatori che non hanno mancato di incitarli e di scattare foto ricordo. In testa la portabandiera Jessica Rossi (l’altro alfiere azzurro, il ciclista Elia Viviani partirà nei prossimi giorni), la tiratrice campionessa olimpica nel trap femminile a Londra 2012. “Non vedevo l’ora ed il momento tanto atteso è arrivato – dice -. Il 23 sera comincia il nostro meraviglioso sogno. Sto scalpitando, non vedo l’ora di vivere l’emozione della cerimonia di apertura”. In partenza per tokyo tutta la rappresentativa del tiro a volo composta da Silvana Stanco e Mauro De Filippis nel trap, e da Diana Bacosi, Chiara Cainero, Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti nello skeet.

Carta d’imbarco anche per gli azzurri del tiro a segno, Lorenzo Bacci, Sofia Ceccarello, Paolo Monna e Marco Suppin. Ma ci sono anche la coppia argento olimpico nel beach volley a Rio 2016, Daniele Lupo e Paolo Nicolai, e le altre due coppie azzurre, Carambula-Rossi e Menegatti-Orsi Toth. Vola nella capitale nipponica anche la sorprendente formazione del basket 3×3, composta da Chiara Consolini, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli. Raggiungeranno la sede dei Giochi anche i ginnasti dell’artistica, Ludovico Edalli, Marco Lodadio, Alice e Asia D’Amato, Vanessa Ferrari, Martina Maggio e Lara Mori, e gli atleti del judo, Fabio Basile (oro a Rio), Alice Bellandi, Maria Centracchio, Odette Giuffrida, Manuel Lombardo, Francesca Milani, Nicholas Mungai e Christian Parlati. Ed ancora Debora Vivarelli del tennistavolo. (Ansa)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport