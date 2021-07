Ostia Antica, arrestata figlia “aguzzina”: da tempo minacciava e aggrediva la madre

Ostia – I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato una ragazza romana di 20 anni, con precedenti, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito di un’accorata richiesta di aiuto, giunta al 112 dalla madre della giovane, i militari si sono precipitati all’indirizzo indicato, ad Ostia Antica, dove hanno appurato che poco prima la 20enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, nel corso di una furiosa lite scaturita da banali motivi, aveva minacciato e aggredito la mamma.

Dopo essere riusciti a placare la ragazza, che aveva opposto un’energica resistenza al loro arrivo, i militari hanno affidato alle cure dei sanitari la madre che, solo in quel momento, ha riferito di pregressi episodi di violenza subìti e mai denunciati. La ragazza, dopo le formalità di rito concluse in caserma, è stata trasferita nel carcere di Rebibbia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

