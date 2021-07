Giornata intensa per gli uomini della Protezione civile Airone di Ardea.

Alle ore 15 e 40 i volontari sono intervenuti con due pickup, coadiuvati da un’autobotte, in via Severiana, all’angolo con via del Radiofaro nel territorio di Ardea per lo spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie ed alberi ad alto fusto. Nel corso delle operazioni di spegnimento i volontari hanno trovato la targa di un’auto che veniva prelevata e consegnata al Comando di Polizia Locale di Ardea.

Portato a termine l’intervento una squadra della Protezione civile di Ardea si è diretta nel comune di Pomezia in via del Ginepro in ausilio ai Vigili del Fuoco di Pomezia per dare supporto nelle operazioni di spegnimento di un’imballatrice agricola e della sterpaglia circostante.

Tutto questo mentre le altre due squadre hanno provveduto, dietro richiesta del Comando Polizia Locale di Ardea, al taglio di un albero che intralciava la carreggiata in via Forlì.

(Il Faro online)