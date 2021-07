Fiumicino – Volontari della Misericordia di Fiumicino all’opera per allestire, nel più breve tempo possibile, sfidando il maltempo, il camper che, nei prossimi giorni, sarà in tre delle località balneari di Fiumicino per permettere ad un maggior numero di persone di ricevere il siero J&J (monodose) contro il Covid-19.

Le vaccinazioni sono comunque partite, come previsto, già da questa mattina: il personale sanitario ha inoculato circa una quarantina di dosi nel container già presente in piazzale Mediterraneo. Dalle prossime ore sarà invece pronta l’unità mobile che consentirà un maggior comfort a chi vorrà proteggersi contro il Covid-19.

Secondo le autorità competenti, la maggior parte dei nuovi positivi riscontrati in tutta Italia sono persone che non hanno ricevuto nessuna dose o che non hanno completato il ciclo vaccinale. In quest’ottica, l’opera della Misericordia è preziosa poiché vaccinarsi serve a proteggere non solo noi stessi ma anche tutti quelli che ci sono attorno, evitando future chiusure.

Nelle prossime settimane il Camper della Misericordia sarà in movimento per venire incontro ai residenti e agli extracomunitari del comune di Fiumicino. Fino a giovedì 22 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il camper sarà in piazzale Mediterraneo, a Fiumicino; da venerdì 23 a lunedì 26 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sarà al Pronto Soccorso di Fregene; da martedì 27 a sabato 31 luglio, sempre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sarà nel piazzale della Casa della Salute di Palidoro. Possono accedere alla vaccinazione tutti i maggiorenni muniti di tessera sanitaria.

