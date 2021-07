Apnea, nuovo record di Alessia Zecchini nella free immersion: – 101 metri

La Regina degli abissi scende di 1 metro più sotto. E sotto c’è il blu profondo dell’oceano. Laggiù esiste tutto un altro mondo da vivere. La bellezza del mare, la flora marina e la consapevolezza che l’universo è davvero qualcosa di meraviglioso. Il silenzio si fa fitto lontano dalla terra umana e il mare prende per mano chi lo rispetta e chi lo accarezza, per scrivere storie sportive bellissime e record personali. Non solo per seguire la propria passione sportiva, ma anche per comunicare al mondo che il mare è qualcosa di meraviglioso.

Lo ha fatto allora e ancora Alessia Zecchini. La già pluricampionessa mondiale e pluridecorata con tantissimi record conquistati in carriera ha registrato il nuovo primato personale di – 101 metri di profondità nel Vertical Blue. Nel 2019 era scesa fino a 100 metri, nella free immersion (con titolo di migliore atleta apnea 2019). Ossia, senza l’aiuto di dispositivi o di pinne. Sembra pochissimo farlo di un passo più in là, ma nello sport non è mai facile, se un centesimo in pista o in vasca, come qualche centimetro nel blu profondo del mare, vale sudore e sacrificio.

Lo ha fatto nella serata italiana di ieri l’azzurra, quando alle Bahamas c’era il sole ad illuminare l’Oceano Atlantico. Alessia è un’amante del mare e del suo mondo. Si batte per mantenerlo pulito e dedica ad esso allenamenti e respiro. Quel respiro che trattiene prima di scendere giù, con la muta della Regina degli abissi: “Il tuffo più veloce che abbia mai fatto in questa disciplina – ha scritto la Zecchini sulla sua pagina ufficiale Facebook – grazie mille a tutti i miei amici qui e in tutto il mondo… Oggi ho sentito così tanto il vostro sostegno e le vostra energia!”.

E’ un orgoglio nazionale Alessia. Romana e campionessa unica azzurra. E’ suo il primato iridato CMAS di free immersion. A sole 48 ore dalla conquista del record mondiale dei – 74 metri in assetto costante (leggi qui).

(foto@Facebook Alessia Zecchini)

