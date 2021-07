Ardea – Questa mattina, si è svolta la cerimonia di intitolazione di Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (già Largo Nuova California).

E’ stata una giornata importantissima per rinnovare la cultura della legalità e del contrasto alla criminalità, a cui hanno partecipato, oltre a numerosi consiglieri di maggioranza e minoranza, anche rappresentanti delle autorità, delle associazioni locali e numerosi cittadini.

Foto 3 di 3





In un luogo gremito di autorità (fra cui le rappresentanze dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina Militare, della Polizia Locale, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana), il sindaco Mario Savarese, insieme ai rappresentanti della Giunta comunale e ai consiglieri di maggioranza e opposizione – uniti nella nobile occasione, così come fu unanime la decisione del Consiglio comunale di intitolare questo luogo ai due giudici uccisi dalla mafia – ha scoperto la targa in ricordo dei due martiri civili, uccisi in barbari attentati negli anni ’90.

Lo stesso sindaco, nel suo discorso davanti alla cittadinanza, ha ricordato come il grande impegno di Falcone e Borsellino nella lotta alle mafie debba essere da monito perpetuo per la società, che sull’esempio dei due Eroi civili deve sempre tendere a raggiungere la legalità.

Una legalità che, anche attraverso un gesto come quello di questa mattina, l’amministrazione comunale intende perseguire proprio prendendo come luce guida quella degli insegnamenti lasciati da Falcone e Borsellino, tendendo a migliorare giorno dopo giorno il territorio e la società di Ardea. Un momento toccante, dunque, soprattutto quello dello svelamento della targa, salutato con applausi da parte della cittadinanza e delle autorità presenti.

“Contrastare la mafia – afferma l’assessore Possidoni – sequestrare i patrimoni e diffondere la cultura della legalità e della sicurezza tra le giovani generazioni rappresenta una priorità irrinunciabile che tutte le Amministrazioni devono perseguire.

Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla cerimonia di questa mattina. Si è trattato di un primo passo per la rinascita dell’area che verrà completamente ristrutturata nei prossimi mesi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea