Asl Roma 3: “Niente chiusura notturna per il primo soccorso a Casal Bernocchi”

Ostia X Municipio – Nessuna chiusura notturna del punto di primo soccorso di Casal Bernocchi. Lo precisa la Asl Roma 3 in una nota stampa.

“Tali Nuclei di Cure Primarie – afferma la Asl – anzi saranno potenziati, mettendoli in rete con il Pronto Soccorso per i teleconsulti al fine di rendere più appropriati gli accessi delle persone e garantire a tutti la giusta ed efficace assistenza”.

