Fiumicino – “Grandissima partecipazione alla coinvolgente esibizione dei nostri maestri musicali Emanuela Chiodi ed Eros Mele, insieme agli artisti dell’accademia di musica e teatro ‘I Colori della Musica’ a loro collegata”. Così, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, presente all’evento.

“Uno spettacolo di buona musica – spiega l’Assessore – ed un’esilarante esibizione degli artisti che hanno dato prova della loro bravura e professionalità. Siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio artisti di tale competenza”.

Foto 3 di 4







“Mi aspetto quanto prima – conclude Caroccia – di vedere nuovi talenti usciti dall’accademia musicale dei due maestri esibirsi non solo nel nostro territorio, ma anche altrove”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino