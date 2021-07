Ostia X Municipio – Odore di bruciato a Casal Palocco. A prendere fuoco un autocarro all’interno di un vivaio in via dei Pescatori, quasi all’altezza dell’incrocio con via di Casal Palocco.

Per domare l’incendio sono intervenuti immediatamente la 13A dei Vigili del Fuoco di Ostia e gli uomini della Protezione Civile The Angels. Sul posto anche i Carabinieri.

Foto 3 di 4







A quanto sembrerebbe da una prima ricostruzione degli eventi a prendere fuoco – per causa ancora da accertare – sarebbe stato il veicolo, le fiamme poi si sono propagate agli arbusti e alle piante presenti nel vivaio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio