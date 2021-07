Isola Sacra: degrado e rifiuti in via Lelio Silva, la denuncia dei residenti

Fiumicino – E’ abbandonato all’incuria e al degrado il terreno in fondo a via Lelio Silva, a Isola Sacra. Lo denunciano i residenti della zona che accendono i riflettori sull’area verde al termine della traversa di via Coni Zugna.

Tantissima la spazzatura abbandonata, colpa dei soliti incivili che preferiscono lasciare i rifiuti in giro piuttosto che fare la differenziata, ma anche erbacce, canne cresciute a dismisura, sterpaglie secche in un’area che, a detta dei residenti, sarebbe destinata a verde pubblico.

“Sembra di stare nella terra di nessuno, l’erba è altissima e nessuno viene a sistemare nonostante i numerosi solleciti inoltrati all’Amministrazione e agli uffici di competenza” – spiegano i residenti.

“Un brutto biglietto da visita anche per gli sportivi che frequentano il vicino Beach Center, per quelli che vengono da fuori per partecipare ai tornei e per i turisti che alloggiano nell’albergo lungo la strada.

Cosa dobbiamo aspettare per avere un po’ di pulizia? Che prendano fuoco le erbacce e si inneschi un incendio?”

