La Carovana della Prevenzione fa tappa a Pomezia: quando e come prenotarsi

Pomezia – La Carovana della Prevenzione fa tappa a Pomezia. Sabato 24 luglio l’Unità Mobile di prevenzione senologica dell’associazione non profit Komen Italia sarà a Piazza Indipendenza per offrire esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno.

L’iniziativa è rivolta alle donne di Pomezia di età compresa tra i 40 e i 49 anni (1981-1972) e oltre i 74 anni (nate 1947), che non sono quindi inserite nelle liste di Screening della Regione Lazio. Sono escluse le donne in stato di gravidanza o in allattamento. Per accedere all’esame mammografico devono essere trascorsi almeno 12 mesi dall’ultima mammografia.

L’Unità Mobile, donata dalla Città metropolitana di Roma Capitale, opererà con personale sanitario specializzato della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Obbligatoria la prenotazione (clicca qui).

PER INFO

Tel. 06 91146238

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 12.00

e martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00

