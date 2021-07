Città del Vaticano – “Lavorare per la pace”. Nel Mandela Day (leggi qui) Papa Francesco, al termine dell’Angelus (leggi qui), invoca la pace per il Sudafrica, dove da giorni impazzano violenze e saccheggi dovuti all’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma, finito in carcere dove dovrà scontare una pena di 15 mesi per oltraggio alla corte. Sarebbero oltre 200 i morti, centinaia le persone rimaste ferite negli scontri, altrettanti gli uomini e le donne finiti in prigione.

“Notizie di episodi di violenza – commenta il Santo Padre – che hanno aggravato la situazione di tanti nostri fratelli del Sudafrica, già colpiti da difficoltà economiche e sanitarie a causa della pandemia. Unitamente ai Vescovi del Paese, rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili coinvolti, perché lavorino per la pace e collaborino con le Autorità per fornire assistenza ai bisognosi”. “Che non sia dimenticato il desiderio che ha guidato il popolo del Sudafrica per rinascere nella concordia tra tutti i suoi figli!”, ammonisce Francesco.

Il pensiero del Papa va anche all’Europa centrale, devastata dalle alluvioni (leggi qui): “Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofiche alluvioni. Il Signore accolga i defunti e conforti i familiari. Sostenga l’impegno di tutti per soccorrere chi ha subito gravi danni”.ù

Francesco non dimentica poi il “caro popolo cubano in questi momenti difficili, in particolare alle famiglie che maggiormente ne soffrono. Prego il Signore che lo aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società sempre più giusta e fraterna”. “Esorto tutti i cubani ad affidarsi alla materna protezione della Vergine Maria della Carità del Cobre. Ella li accompagnerà in questo cammino”, conclude.

