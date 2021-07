Ostia, controlli sulla movida: multato un locale

Ostia X Municipio – Giro di vite sui controlli della movida da parte degli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale (leggi qui) con particolare attenzione alla vendita ed al consumo irregolare di alcolici, al rispetto del codice della strada e delle misure anti-Covid: oltre un migliaio i controlli effettuati in questo fine settimana.

Numerose le verifiche a Ostia, con accertamenti negli stabilimenti e nei locali pubblici. Un esercizio sul lungomare è stato sanzionato per intrattenimento musicale non autorizzato.

