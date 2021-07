Roma, aggressione e tentato scippo alla fermata della metro: in manette due minorenni

Roma – E’ stato vittima di un’aggressione improvvisa, il 18enne romano che ieri sera, 17 luglio 2021, si trovava in attesa alla fermata della metro C “Bolognetta” e che è stato messo nel mirino di due ragazzini, un di 14 anni e uno di 15, entrambi studenti e conosciuti alle forze dell’ordine.

I due minori lo hanno violentemente picchiato allo scopo di derubarlo del portafogli e degli occhiali che aveva con sé, ma lui è riuscito a divincolarsi e a fuggire, riuscendo a contattare telefonicamente i genitori e a dare l’allarme.

Nel frattempo i responsabili sono scappati, facendo momentaneamente perdere le loro tracce. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca: i militari hanno subito attivato i soccorsi per la vittima e, raccolta la descrizione dei fuggitivi, si sono messi sulle loro tracce, scovandoli a poca distanza dalla fermata della metro.

I minorenni sono stati arrestati e portati in caserma con le accuse di tentata rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti in un Centro di Prima Accoglienza della Capitale in attesa del rito direttissimo. Il 18enne, trasportato al Policlinico di Tor Vergata, è stato trattenuto in osservazione dopo una serie di accertamenti strumentali.

Solo ieri, i Carabinieri avevano messo fine alle scorribande di quelli che erano diventati il terrore del quartiere San Giovanni (leggi qui)perché nottetempo prendevano di mira i minorenni rapinandoli dei loro averi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

