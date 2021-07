Anzio, alla vista dei poliziotti si nasconde fra le auto: in tasca aveva oltre un chilo di hashish

Anzio – Continuano, senza sosta, i servizi volti al controllo del territorio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, nel transitare in viale Europa hanno notato un romano di 19 anni, che alla vista dell’autovettura di servizio cercava di nascondersi tra le auto in sosta. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 1761,36 grammi di hashish, 559,5 grammi di marijuana e 1320 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio