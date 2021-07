Ardea e Asl Roma 6 insieme per la campagna di vaccinazione anti Covid

Ardea – “Grazie alla collaborazione tra Asl Roma 6 e Comune di Ardea, stiamo organizzando delle giornate dedicate alla vaccinazione” – lo afferma in una nota stampa l’assessore Alessandro Possidoni.

“Come avete visto, già Lunedì 19 Luglio, dalle 17 alle 21, siamo riusciti a programmare la presenza del camper della Asl che stazionerà alla Rocca di Ardea, nel cortile della Chiesa di San Pietro Apostolo (grazie Don Aldo per la disponibilità!).

Ecco le indicazioni principali dalla Asl:

1. potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini maggiori di 18 anni;

2. sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice Stp/Eni;

3. per la campagna sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson;

Stiamo lavorando per definire altre date e sedi sul territorio di Ardea, anche sul lungomare, se riusciamo ad identificare delle sedi appropriate, con uno spazio in cui i cittadini possono rimanere seduti per i 20 minuti di osservazione post-vaccino”.

