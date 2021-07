Coronas: “Basta degrado e immondizia a via Lelio Silva: l’Amministrazione intervenga subito”

Fiumicino – “Ancora una volta i cittadini che passeggiano per le vie di Isola Sacra devono fare i conti col degrado nelle aree verdi del territorio, abbandonate a loro stesse e, purtroppo, all’inciviltà di pochi ‘zozzoni’ che credono di poter trasformare ogni angolo della città in una discarica a cielo aperto, come sta accadendo nel terreno in fondo a via Lelio Silva (leggi qui), una delle traverse di via Coni Zugna”. A dichiararlo in una nota stampa, è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino.

“Non solo spazzatura, – spiega il Capogruppo – ma anche erbacce, canne cresciute a dismisura, sterpaglie secche. Le segnalazioni dei residenti non possono restare inascoltate. E’ ora che l’Amministrazione intervenga e lo faccia al più presto per evitare, come hanno fatto notare gli stessi cittadini della zona, che questo brutto biglietto da visita per la città continui a balzare agli occhi anche degli sportivi che frequentano il vicino Beach Center o dei turisti che alloggiano nell’albergo lungo la strada”.

“Per questo motivo, Forza Italia presenterà un’interrogazione – conclude Coronas – per accertare che sia effettuato al più presto un intervento che restituisca decoro alla zona e che impegni l’Amministrazione a tenere pulito non solo questo sito, ma tutto il nostro territorio”.

