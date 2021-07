Corrotti: “Sulla Roma-Lido la Regione brancola nel buio”

Roma – “Saranno mesi infernali per i pendolari della Roma-Lido che, per problemi di manutenzione causati da una gestione superficiale invece di undici convogli sono solo quattro i treni utilizzati sulla ferrovia, fino ad arrivare al mese di settembre quando saranno ulteriormente ridotti a due”.

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. “Ho presentato in Regione Lazio un’interrogazione per chiedere quali iniziative si intendono prendere per una situazione che sta generando notevoli disagi ai residenti e ai turisti, soprattutto in piena stagione estiva.

Data l’urgenza, chiederò di convocare in audizione in commissione mobilità tutte le parti in causa: il rimpallo tra Regione e Campidoglio sembra essere più in clima di campagna elettorale che un dibattito costruttivo per risolvere veramente il problema”.

