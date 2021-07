Emergenza rifiuti: c’è anche Fiumicino tra le “aree idonee” per la nuova discarica di Roma

Roma – All’interno del territorio comunale di Roma non ci sono siti idonei a ospitare una nuova discarica che possa risolvere l’emergenza rifiuti che da mesi sta tenendo banco nelle strade della Capitale, a giorni alterni letteralmente invasi dall’immondizia, e negli uffici di Campidoglio e Pisana. Sono diverse, però, le zone idonee per la “realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani” presenti nell’area della Città Metropolitana.

Infatti, secondo le mappe fornite dalla Città Metropolitana alla Regione e al Ministero della Transizione ecologica la scorsa settimana, nella provincia della Capitale, al 90% composta da “zone rosse”, le aree gialle con “fattori di attenzione progettuale” sono pochissime. Come riportano diversi media nazionali, tra le zone idonee alla realizzazione di nuove discariche ci sono i territori di Fiumicino, Cerveteri, ma anche un vasto territorio che si estende tra Subiaco e Tivoli, e alcune zone a nord della Capitale tra Monterotondo, Carsoli, Nerola e Rignano.

Nelle mappe compaiono, oltre alle aree rosse, che sono a “tutela integrale”, anche aree rosa a “esclusione condizionata”. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, “il criterio di scelta è per lo più ‘escludente’ e quindi si tratta di zone ‘libere’ da vincoli ambientali, archeologici e urbanistici, come quelli stabiliti dal piano paesistico della Regione (anche questo aggiornato pochi giorni fa) come la distanza minima da un centro abitato di un chilometro, da una scuola, chiesa o centro sportivo di un chilometro e mezzo, l’assenza di siti tutelati dai Beni culturali e infine la lontananza da falde acquifere e parchi”.

Le aree gialle, però, soprattutto nella zona est, si trovano in montagna e sono inaccessibili, molte altre non hanno la viabilità adeguata al passaggio dei camion. Altre ancora non sarebbero pronte, cioè non hanno scavi già effettuati. E il tempo non è vantaggio delle Istituzioni: una scelta va fatta: la riapertura della discarica di Albano (sempre se non sarà negata dal Tar dopo il ricorso che sta preparando il sindaco della cittadina dei Castelli) è stata stabilito dalla Raggi la scorsa settimana per 180 giorni. Tra sei mesi, dunque, bisognerà essere pronti. Anche perché la discarica di Civitavecchia si esaurirà ad agosto e quella di Viterbo pochi mesi dopo. Non solo: se la sindaca non decide entro luglio dalla Regione Lazio incombe il commissariamento.

(Il Faro online)