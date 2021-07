Fiumicino, approvato il nuovo regolamento per il Telebus

Fiumicino – “Durante il consiglio comunale di oggi è stato approvato il nuovo regolamento comunale per il trasporto urbano ed extraurbano “Telebus” destinato alle persone con disabilità e agli anziani”. Lo dichiara l’assessora ai Servizi sociali Alessandra Colonna.

“Abbiamo elaborato regole più precise – spiega Colonna – che permettano di estendere il numero di utenti che usufruiscono di un servizio così importante per la mobilità delle fasce più fragili della popolazione. Dal 1999, anno in cui il servizio è stato istituito, il regolamento è stato modificato molte volte per renderlo sempre più efficiente. E il nostro scopo è proprio quello di rispondere in modo più capillare possibile ai bisogni delle persone che hanno difficoltà a muoversi autonomamente”.

“Pensavamo che con la pandemia i numeri del Telebus si sarebbero ridotti drasticamente – aggiunge il presidente della Commissione, Armando Fortini -. Invece non è stato così. nel 2020, infatti, abbiamo registrato 1206 corse urbane (contro le 1954 del 2019) e 550 corse extraurbane (contro le 750 dell’anno precedente). Nei primi 3 mesi del 2021 siamo già a 390 corse urbane e 96 extraurbane”.

“Sono numeri che testimoniano la necessità di questo servizio – conclude Fortini – e che ci hanno spinto a migliorare ulteriormente il regolamento in modo tale che sempre più persone possano usufruirne”.

