Fiumicino, ok progetto di ristrutturazione del Palafersini: costerà 5 milioni

Fiumicino – “Poco fa in Consiglio comunale è stata approvata la delibera con il progetto per la ristrutturazione del Palafersini e di 15 scuole del territorio”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia.

“Si tratta di un investimento totale di 5 milioni – spiega Caroccia – possibili grazie al bando regionale per la rigenerazione urbana – spiega l’assessore -. In particolare, i lavori al Palafersini riguarderanno il tetto, gli spogliatoi, la pavimentazione, gli infissi, l’adeguamento antisismico, le tribune e altro ancora. Per le scuole si tratta, invece, della manutenzione straordinaria in alcuni edifici, del rifacimento di 40 tettoie esterne e zone d’ombra, dell’efficientamento energetico degli istituti, solo per citare alcune”.

“Le opere approvate oggi – aggiunge la presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Meloni – sono di primaria importanza per la città. Questa delibera è il frutto di un lavoro che va avanti da molti anni e che risponde ad esigenze che le cittadine e i cittadini hanno più volte, legittimamente, espresso“.

“Questa amministrazione conferma l’attenzione alle scuole e, quindi, ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, lavorando costantemente per dare loro scuole efficienti e accoglienti – sottolinea il presidente della Commissione Scuola e Sport, Ciro Sannino -. Infine, il progetto per la ristrutturazione del Palafersini restituisce, finalmente, alla città un luogo adeguato per lo sport che a Fiumicino ci regala spesso grandi soddisfazioni ad altissimi livelli”.

