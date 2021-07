Fiumicino, prorogate le scadenze per il versamento dell’imposta di soggiorno

Fiumicino – “Con l’approvazione della delibera, oggi in consiglio comunale, l’amministrazione ha prorogato, per il secondo anno di seguito, le scadenze per il versamento, da parte degli operatori turistici, dell’imposta di soggiorno del 2021“. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

“Un provvedimento che si è reso necessario, dato il protrarsi della situazione pandemica e delle restrizioni che ancora impediscono che il flusso turistico torni ai livelli pre-covid” spiega l’assessora.

“Questo provvedimento rappresenta una risposta concreta alle difficoltà economiche delle aziende del settore ricettivo – aggiunge il presidente della Commissione Attività Produttive, Fabio Zorzi -, come altri presi in questi mesi di emergenza sanitaria diventata anche emergenza economica come l’estensione dell’occupazione del suolo pubblico e la riduzione della Tari per le imprese rimaste chiuse a seguito dei Dpcm o che comunque, hanno registrato una perdita di fatturato pari o superiore al 30% rispetto al 2019″.

Ecco le nuove date previste dalla delibera approvata oggi in consiglio comunale:

● entro il 31 luglio 2021 per i pernottamenti che rientrano nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2021

(I° trimestre);

● entro il 30 settembre 2021 per i pernottamenti che rientrano nel periodo 1 aprile 2021 – 30 giugno

2021 (II° trimestre);

● entro il 30 novembre 2021 per i pernottamenti che rientrano nel periodo 1 luglio 2021 – 30 settembre

2021 (III° trimestre);

● entro il 16 gennaio 2022 per i pernottamenti che rientrano nel periodo 1 ottobre 2021 – 31 dicembre

2021 (IV° trimestre)

Pertanto, viste le nove scadenze approvate dal consiglio comunale, non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze precedentemente in vigore.

