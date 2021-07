Flumen Youth Music Contest, al via la competizione musicale per artisti emergenti

Fiumicino – Il Flumen, il Festival dell’Ecologia, della Nonviolenza e delle Migrazioni, quest’anno annuncia una grande novità: il Flumen Youth Music Contest, un contest musicale tutto dedicato ai giovani. Un’occasione unica per la scoperta di nuovi talenti e per godere di buona musica.

Giunto alla sua III edizione, il Flumen Festival si svolgerà dal 3 al 5 settembre 2021 all’Expò-Salsedine di Fiumicino (Via della Scafa, 143), con una introduzione virtuale sui canali social nei giorni 1 e 2 settembre. Il Festival è promosso dal Movimento Nonviolento, da “Io, Noi – ODV” e dalla Biblioteca per la Nonviolenza.

L’idea di Flumen Festival nasce dalla stretta collaborazione tra queste tre associazioni, come strumento per diffondere alla cittadinanza, e in particolare tra le giovani generazioni, i valori della nonviolenza, dell’ecologia come lotta alla crisi climatica e dell’accoglienza.

Il Flumen Festival sarà caratterizzato da musica e spettacoli dal vivo di qualità, buon cibo che faranno da cornice ad un programma culturale di spessore, con ospiti nazionali ed internazionali. Non mancheranno spazi di collaborazione con altre reti e associazioni del territorio ed europee per la condivisione di buone pratiche di cittadinanza attiva e progettazione, stand d’artigianato creativo, giochi per i bambini e le famiglie, soluzioni innovative… e tanto altro ancora.

La novità di quest’anno è proprio il contest musicale rivolto a giovani artisti e musicisti emergenti: al il Flumen Youth Music Contest può partecipare chiunque abbia voglia di confrontarsi e mettersi in gioco attraverso la musica sui temi fondanti del Flumen Festival come ecologia, razzismo, inclusione, nonviolenza e violenza in tutte le sue forme, guerra e solidarietà. Il Contest è organizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e il media partner Il Faro on line.

Come partecipare

Partecipare è semplice: a partire dal 15 luglio fino al 20 agosto sarà possibile inviare la propria iscrizione per partecipare alla prima selezione. L’iscrizione avviene sul sito www.flumenfestival.eu/contest

L’iscrizione prevede la compilazione del form elettronico compilabile su www.flumenfestival.eu/youthmusic. Al momento della ricezione della candidatura, successive istruzioni per l’invio del testo del brano inedito e di un breve video in cui l’artista/la band si esibisce, verranno comunicate all’indirizzo e-mail registrato. L’età dell’artista e componenti delle band non deve superare i 35 anni.

In una prima fase di selezione si verrà selezionati dalla giuria in base al testo del brano, alla musica e soprattutto all’inerenza alle tematiche del Festival. Le candidature selezionate saranno invitate via e-mail ad esibirsi dal vivo in una delle serate di Flumen (dal 3 al 5 settembre 2021). Durante la serata, la giuria, in una seconda fase di selezione, esprimerà il suo verdetto finale.

Premi in palio

Il primo premio consiste nella possibilità di esibirsi nuovamente sul palco del Flumen Festival in apertura all’evento musicale principale della III edizione, prontamente comunicato appena possibile. Sarà, inoltre, realizzato un videoclip musicale dedicato al brano vincitore del contest. Tale video musicale sarà parte integrante del piano di comunicazione e promozione annuale attraverso i canali delle organizzazioni aderenti all’iniziativa. La Giuria, inoltre, in accordo con le associazioni promotrici e partner del Flumen YouthMusic Contest e del Flumen Festival, si riserva il diritto di individuare ulteriori premi e/o menzioni per canzoni e artisti giudicati meritevoli.

Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale dell’evento www.flumenfetival.eu