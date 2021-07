Formia, orario di chiusura dei locali e vendita di alcolici: arriva l’ordinanza

Formia – E’ stata pubblicata oggi sul sito del Comune di Formia l’ordinanza che stabilisce l’orario di chiusura degli esercizi commerciali, di intrattenimento turistico e attività di ristorazione per il contrasto all’emergenza epidemiologica da covid-19 e il divieto di vendita alcolici e altre bevande in bottiglia e/o in lattina.

Il provvedimento, firmato dal sindaco e valido fino al 31 agosto 2021 stabilisce che tutti gli esercizi commerciali, i locali e i ristoranti possono svolgere la loro attività al pubblico fino alle 3 del mattino.

Inoltre l’ordinanza stabilisce il divieto di vendita per asporto di alcolici e di altre bevande poste in contenitori di vetro e in lattine dalle 24.00 alle 07.00.

Sarà la Polizia Locale a controllare l’osservanza del provvedimento e l’adozione di misure contro l’eventuale violazione dell’ordinanza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia