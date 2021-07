Il Festival Pontino 2021 fa tappa all’Arena Cambellotti di Latina

Latina – Il 20 luglio torna a Latina il prestigioso e storico Festival Pontino di Musica organizzato dal Campus Internazionale di Musica. Il festival si svolge tra il Castello di Sermoneta, l’Oasi di Ninfa e, in questa edizione, anche all’Arena Cambellotti di Latina.

Martedì, alle ore 21.00, salirà sul palco di Via Pio VI l’Ensemble Tubilustrium che si esibirà in un concerto di trombe, corno, tromboni (basso e basso tuba) per un concerto di dieci elementi.

Si parte dalle musiche di William Byrd, per passare a Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach, Gustav Holst, John Philip Sousa, Giuseppe Verdi (nella celeberrima Marcia Trionfale dell’Aida). Il finale sarà dedicato al cinema internazionale con John Williams e al “Cinema all’italiana” con repertori che vanno da Nino Rota, Nicola Piovani per finire con il compianto Maestro Ennio Morricone. Gli arrangiamenti sono curati da David Short.

Info e biglietti: http://www.campusmusica.it/festivalpontino.php