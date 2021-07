Lavoratori in nero negli stabilimenti balneari: multe a raffica tra Fiumicino a Fregene

Fiumicino – Sono stati ulteriormente intensificati i servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e specificatamente per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto del “lavoro nero” da parte dei Carabinieri di Ostia, che si sono avvalsi anche della collaborazione dei militari specializzati dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e Ispettorato del Lavoro di Roma, dei Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Nell’ambito dell’attuazione di un articolato dispositivo, numerosissime sono state le verifiche eseguite negli esercizi commerciali operanti sulle spiagge tra Fiumicino e Fregene, per fronteggiare anche il rispetto delle misure contenitive dell’attuale emergenza epidemiologica.

I risultati non si sono fatto attendere: nella rete dei molteplici accertamenti realizzati dai Carabinieri sono rimasti “impigliati” i gestori di 4 stabilimenti balneari, dove è stata rilevata la presenza non contrattualizzata di 4 lavoratori “in nero”. In tale contesto sono state elevate sanzioni amministrative per quasi 15.000 euro.

