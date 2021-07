Fiumicino – E’ una spiaggia bellissima, dove si fa sport, si balla, c’è divertimento e movimento. Ed è la spiaggia ideale per chi ha problemi motori e di deambulazione. Una contraddizione? Assolutamente no, parola di Mauro Stasio, il delegato del sindaco di Fiumicino per la disabilità.

“Devo ringrazia Claudio, il titolare della struttura, perché ha organizzato un mondo parallelo, dove la disabilità non viene percepita come un ostacolo, dove le attività vengono svolte in simbiosi tra chi è normodotato e chi ha problemi di qualunque natura.

Foto 2 di 2



Un’organizzazione – spiega Stasio – fatta di accortezze logistiche, certo, come la pedana che attraversa la spiaggia o come la carrozzina anfibia per accompagnare in mare chi vuole fare il bagno, ma soprattutto un’organizzazione fatta di disponibilità, sorrisi, gioia di vivere.

Non ci sono barriere architettoniche e, soprattutto, non ci sono barriere mentali; il personale è altamente qualificato e anche la clientela è perfettamente integrata con questa mentalità. E allora spazio ad ombrelloni, lettini e tutto ciò che può far trascorrere una giornata in serenità a chi ha delle difficoltà e alla propria famiglia”.

I ragazzi dell’associazione Insieme con i disabili sono stati ospitati per una giornata al mare che si è rivelata un successo sotto ogni punto di vista, pratico e relazionale.

Lettini e ombrelloni, come detto, ma anche pranzo, gelati e tanto divertimento. E ovviamente spazi disponibili per i “carrozzati”. “Un’eccellenza del territorio – conclude Mauro Stasio -, una finestra aperta sul presente, che permette di guardare al futuro con più ottimismo”.