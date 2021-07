Olimpiadi, un giornalista italiano positivo al Covid

Tokyo – Il primo italiano positivo al Covid alle Olimpiadi di Tokyo. Il caso è stato accertato dall’ambasciata italiana nella città nipponica. Proveniente dall’Aeroporto di Fiumicino è sbarcato in Giappone in occasione dei Giochi ed ha fatto un tampone salivare.

“Stiamo seguendo il caso di un giornalista italiano positivo che attualmente si trova in stato di quarantena e ha soltanto lievi sintomi”. L’ambasciatore d’Italia a Tokyo, Giorgio Starace ne parla con la stampa italiana accreditata ai Giochi Olimpici.

A bordo del volo c’erano anche diversi atleti azzurri, parte di quelle delegazioni che in questi giorni stanno partendo per Tokyo, tutti sbarcati con la documentazione sanitaria in regola. “Il giornalista quando era partito aveva un regolare tampone negativo – ha precisato il Diplomatico – stiamo seguendo la cosa con attenzione. La persona vicina a lui è stata testata e non è risultata positiva al Covid”.

Sono già alcune le positività riscontrate al Villaggio Olimpico. Ieri due atleti partecipanti ai Giochi.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport