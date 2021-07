Rissa davanti al pub a Latina, il Questore dispone due Daspo Willy

Latina – Questa mattina la Polizia di Stato di Latina ha notificato altri due provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, il cosiddetto “Daspo Willy”.

I fatti sono avvenuti alcune settimane fa all’esterno di un pub del centro città, dove due uomini sono stati tra i protagonisti di una violenta rissa, insieme con altri non ancora identificati.

Nei loro confronti il Questore di Latina, dopo la necessaria istruttoria procedimentale, ha emesso un provvedimento della durata di sei mesi, che impedirà loro di entrare o anche solo di stazionare nei pressi di locali ed esercizi pubblici del capoluogo.

Negli ultimi mesi il Questore ha emesso 27 daspo urbani (daspo Willy) nei confronti di persone denunciate alla Procura di Latina e Cassino, che si erano resi responsabili di reati nei pressi di esercizi pubblici o di locali delle zone della movida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

