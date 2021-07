Severini-Costa: “Soldi per il Palafersini? Nulla è deciso, siamo solo alla partecipazione a un bando”

Severini – “E’ singolare quanto scorretto vedere comunicati stampa della maggioranza che spacciano come cosa fatta una grande opera quando lo stesso Sindaco, correttamente, in consiglio comunale ha detto ben altro”. La polemica è innescata da Roberto Severini (Crescere Insieme) e Stefano Costa (Fratelli d’Italia), in merito alla notizia sulla ristrutturazione del Palafersini, il palazzetto dello sport di Fiumicino che da anni versa in stato di abbandono.

“Il Sindaco – spiegano – in aula ha illustrato chiaramente il Bilancio, sottolineando che i 5 milioni di euro previsti per il Palafersini sono solo un’ipotesi che si sta tentando di percorrere, che non c’è nessun progetto esecutivo in atto, e che il Comune di Fiumicino parteciperà ai bandi al fine di ottenere il finanziamento per la struttura. Non è assolutamente detto che si vinca il bando, anche se tutti ovviamente lo auspichiamo.

Il Sindaco è stato chiaro ed esaustivo, peccato che mentre lui parlava all’aula qualcuno faceva uscire un comunicato di vittoria, annunciando il tutto come cosa fatta (leggi qui). E, infatti, la gente ha iniziato a complimentarsi, supponendo di vedere recuperato a breve un palazzetto a cui tutti tengono.

Un’operazione fumosa, quella del comunicato, volta a propagandare come cosa fatta qualcosa che non è ancora assolutamente decisa né finanziata. Il Sindaco chiarisse alla sua maggioranza quali sono le modalità corrette di informazione alla città, che così viene inutilmente illusa”.

“Sarebbe stato più corretto restare aderenti a quanto il primo cittadino correttamente ha detto in aula, – concludono Severini e Costa – che avrebbero fatto chiarezza: e cioè che parteciperemo a un bando con un progetto, e che, qualora riuscissimo a vincerlo, partirà l’iter relativo. Incrociamo le dita e aspettiamo, ma chi pensava fosse tutto già fatto, resterà deluso e, diciamolo pure, in qualche modo ingannato da frettolosi comunicati stampa”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino